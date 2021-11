Am achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr sind die SG Bad Breisig/Inter Sinzig und die SG Ettringen/St. Johann mit Erfolgen im Gleichschritt an der Tabellenspitze geblieben. Federn lassen musste dagegen die SG Westum/Löhndorf durch ein spätes Gegentor auf dem Eicher Horeb. Ein Befreiungsschlag ist derweil dem SC Concordia Saffig gelungen.