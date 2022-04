Am 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat sich die Situation an der Tabellenspitze verschärft. Während der bisherige Tabellenführer SG Ettringen/St. Johann bei der SG Eich/Nickenich/Kell unterlag, gewannen die unmittelbaren Verfolger ihre Duelle. Dadurch hat die SG Westum/Löhndorf wieder die Tabellenführung vor der SG Bad Breisig/Inter Sinzig und Ettringen übernommen.