Am 16. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat sich die Situation sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller weiter zugespitzt. Während die SG Bad Breisig/Inter Sinzig durch die Niederlage im Spitzenspiel gegen die U 23 des Ahrweiler BC die Tabellenführung an die SG Ettringen/St. Johann abgegeben hat, liegen am Tabellenende die letzten fünf Mannschaften nur vier Zähler auseinander.