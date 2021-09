Am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr empfängt die SG Eich/Nickenich/Kell im Topspiel den Tabellenführer SG Bad Breisig/Inter Sinzig. Während am Freitagabend die SG Westum/Löhndorf bei der SG 99 Andernach II gastiert, treffen die noch punktlosen Spfr Miesenheim auf die SG Landskrone.