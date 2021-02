Wenngleich die Fortsetzung der laufenden Saison in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr ebenso wie in den anderen Amateur-Fußballklassen ungewiss ist, laufen in den Vereinen die Personalplanungen für diese sowie für die neue Saison auf Hochtouren. Die RZ gibt einen Überblick über bereits getroffene Personalentscheidungen und beschlossene Wechsel im Kreisligaoberhaus.