Kreisgebiet

Der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hielt so ziemlich alles, was er im Vorfeld versprochen hatte. Während es bei den Derbys zwischen der SG Ettringen/St. Johann und dem TuS Fortuna Kottenheim sowie zwischen den Sportfreunden Miesenheim und der SG 99 Andernach II mit packenden Spielverläufen und vielen Toren hoch herging, begegneten sich die SG Bad Breisig/Inter Sinzig und die SG Hocheifel im Spitzenspiel auf Augenhöhe.