Am 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat sich die Situation an der Tabellenspitze wieder zugespitzt. Spitzenreiter SG Ettringen/St. Johann kam ausgerechnet beim Schlusslicht aus Miesenheim nicht über ein Remis hinaus. Gleichzeitig nutzen die Verfolger den Ausrutscher, sodass nun die ersten vier Mannschaften innerhalb von drei Zählern beisammenliegen.