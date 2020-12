Kreisgebiet

Am 9. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat Tabellenführer SG Bad Breisig/ Inter Sinzig mit einem knappen Sieg bei der SG Eich/Nickenich/ Kell die Tabellenführung ausgebaut. Während die Sportfreunde Miesenheim das Derby in Saffig für sich entschieden, gewann Aufsteiger SG Landskrone eine torreiche Partie in Kottenheim. Nachdem die letzten beiden Spiele der SG Maifeld wegen einer Covid-19-Infektion in den eigenen Reihen abgesagt werden mussten, fiel die Partie bei der U 23 des Ahrweiler BC aufgrund eines Corona-Falls bei den Hausherren aus.