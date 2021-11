Der elfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr beginnt am Freitagabend mit einem Derby zwischen der SG 99 Andernach II und den Sportfreunden Miesenheim und endet am Sonntagnachmittag ebenfalls mit einem Derby zwischen der U 23 des Ahrweiler BC und der SG Landskrone. Dazwischen gastiert unter anderem der Tabellenführer aus Bad Breisig/Sinzig beim SC Concordia Saffig, während die SG Westum/Löhndorf die SG Maifeld/Elztal II empfängt.