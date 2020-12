Kreisgebiet

Unser Serienrückblick auf die letzten zehn Jahre der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr ist in der Saison 2011/12 angekommen. Die Spielzeit war bis zur Winterpause von einem außerordentlich spannenden und engen Rennen an der Tabellenspitze geprägt, ehe der FC Alemannia Plaidt in der zweiten Saisonhälfte der Konkurrenz enteilte, vollkommen verdient den Titel holte und darüber hinaus auch den Kreispokalsieg feierte.