Adenau

Mit dem Abpfiff der zurückliegenden Kreispokal-Fußballsaison ist schon der Startschuss zum neuen Wettbewerb erfolgt. In den Pausen der beiden jetzt in Adenau über die Bühne gegangenen Endspiele wurde die erste Runde ausgelost, die Ende August gespielt wird. Lediglich die Teams, die zum gleichen Zeitpunkt im Rheinlandpokal vertreten sind, tragen ihre Begegnungen erst am 15./16. September aus. Kostenlose Verlegungen sind noch möglich bis zum Sonntag, 23. August, um 18 Uhr.