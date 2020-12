Kreisgebiet

Am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Ahr will der SC Bad Bodendorf die Spitzenposition im Derby beim SV Kripp verteidigen. Bereits am Freitag, nur 48 Stunden nach ihrem Nachholspiel in Remagen (siehe Bericht rechts), empfängt die SG Kreuzberg/Ahrbrück als neues Schlusslicht die Zweitplatzierte SG Franken/Königsfeld/Koisdorf.