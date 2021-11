Am zehnten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat die SG Bad Breisig/Inter Sinzig in Polch Punkte liegen gelassen, sich aber in letzter Sekunde noch ein Remis erkämpft. Während bei den Sportfreunden Miesenheim Trainer Dominik Bersch ein traumhaftes Debüt gelang, feierte die SG Westum/Löhndorf einen Kantersieg bei der SG Landskrone.