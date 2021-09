In der Fußball Kreisliga B Mayen ging es am vergangenen Wochenende zum ersten Mal seit Monaten wieder um Punkte. Zum Start in die Spielzeit 2021/22 durften in sechs Begegnungen gleich vier Mal die Heimmannschaften jubeln. Den einzigen Auswärtssieg des Spieltages sicherte sich die DJK Plaidt (5:0 gegen SG Maifeld-Elztal III), welche sich dank des Kantersieges auch gleich an der Tabellenspitze festsetzen konnte.