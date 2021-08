Vieles ist der SG Bachem/Walporzheim nach der verheerenden Flutkatastrophe nicht geblieben. Die Sportplätze in Bachem und Walporzheim sind zerstört und mit Schutt und Schlamm bedeckt, der Container mit dem Trainingsmaterial und den Trikots ist nicht mehr auffindbar. Die Saison in der Fußball-Kreisliga B Ahr wurde so zunächst auch abgehakt, nun aber hat sich der Bad Neuenahr-Ahrweiler Stadtteilklub doch entschieden zu melden (die RZ berichtete).