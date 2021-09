„Wir Schiedsrichter haben nach wie vor einen schweren Stand. Zudem sind wir gebeutelt von der Pandemie und jetzt auch noch von der Flutkatastrophe an der Ahr. Dennoch sind wir froh, dass es endlich wieder losgegangen ist und der Spielbetrieb in einigermaßen normalen Bahnen verläuft“, sagte Dieter Sesterheim (Adenau), selbst seit fast 30 Jahren Unparteiischer und seit drei Jahren Vorsitzender im Fußballkreis Rhein/Ahr, bei der Mitgliederversammlung der Schiedsrichtervereinigung in Wehr.