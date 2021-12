Die Fußball-Kreisliga B Mayen steht kurz vor der Winterpause. Nachdem sich am Mittwochabend in Nachholspielen jeweils die gastgebenden Mannschaften belohnen konnten, stehen am Wochenende drei Partien, darunter das Spitzenspiel zwischen der DJK Plaidt und der Mosel Löf, auf dem Programm.