Der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Mayen steht vor der Tür. Bereits an diesem Freitagabend wird das Wochenende mit drei Begegnungen, darunter das Derby zwischen den Sportfreunden Miesenheim II und der DJK Plaidt, eingeläutet. Zudem kommt es am Samstag zum Aufeinandertreffen der noch punktlosen Mannschaften der SG Vordereifel Kirchwald und des TuS Hausen.