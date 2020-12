Kreisgebiet

In der Saison 2017/18 gab es eine Mannschaft in der Fußball Kreisliga A Rhein/Ahr, die aus allen Rohren schoss und am Ende nicht nur verdient die Meisterschaft feiern durfte, sondern auch sage und schreibe 110 Tore auf ihrem Konto verbuchte. Die TuS Fortuna Kottenheim sicherte sich mit zwölf Punkten Vorsprung vor dem SV Oberzissen den Titel und steht auch im Mittelpunkt dieser Episode unserer Serie der letzten zehn Jahre im Kreisoberhaus.