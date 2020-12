Kreisgebiet

Bei unserem Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr geht es dieses Mal um die Saison 2015/16. In dieser Spielzeit wurde Vereinsgeschichte geschrieben, denn der spätere Meister schaffte erstmals in seiner Historie den Sprung in eine überkreisliche Liga. Während die SG Elztal dieses Kunststück schon am 23. Spieltag bejubeln durfte und eine eindrucksvolle Bilanz von 66 Punkten vorweisen konnte, fiel die Entscheidung im Abstiegskampf erst am letzten Spieltag.