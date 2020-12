Kreisgebiet

Unser Rückblick auf die letzten zehn Jahre in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr neigt sich langsam dem Ende zu. Nach dem erstmaligen Bezirksliga-Aufstieg der SG Elztal in der Saison 2015/16 war auch die folgende Spielzeit 2016/17 eine Runde von historischem Ausmaß. Dem ambitionierten Ahrweiler BC, der aus der B-Klasse aufgestiegen war, gelang ein eindrucksvoller Durchmarsch, und das, ohne in der A-Klasse auch nur eine einzige Niederlage zu kassieren. Einen schwarzen Fleck auf der Weste gab es dennoch, dazu aber später mehr.