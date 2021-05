Als Ahrweilers Zweite das Triple feierte – SG Elztal gewinnt 2016 torreiches Finale bei den A-/B-Ligisten

In den beiden Endspielen um den Fußball-Kreispokal 2015/2016 haben sich wieder einmal die Favoriten durchgesetzt. In beiden Fällen machten die Gewinner das Triple perfekt. Bei den C-/D-Ligisten gewann der BC Ahrweiler II mit 3:0 (1:0) gegen den SV Kürrenberg und nach Staffel- und Kreismeisterschaft damit auch den Pokal. Im Wettbewerb der A- und B-Klassen besiegte die SG Elztal die gastgebende SG Baar/Herresbach mit 5:4 (2:1) und durfte nach dem Titelgewinn in der Kreisliga A und dem Aufstieg ebenfalls einen Dreifacherfolg feiern.