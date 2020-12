Koblenz

Der TuS Niederberg und die SG Waldesch/Rhens/Spay sind die beiden einzigen Klubs in der Fußball-Kreisliga A Koblenz mit zwei Siegen nach zwei Spieltagen. Der Neuling aus Niederberg steht sogar an der Spitze, weil er nach dem 7:1 beim SC Bendorf-Sayn die bessere Tordifferenz hat. Ebenfalls keinen Punkt abgegeben hat mit dem SV Anadolu Koblenz einer der Meisterschaftsfavoriten; da Anadolu am ersten Spieltag allerdings spielfrei hatte, steht auf dem Konto erst der Sieg vom Wochenende, der mit 5:1 gegen den SV Niederwerth allerdings deutlich ausgefallen ist.