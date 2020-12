Kettig

Timo Theisen ist inzwischen schon im vierten Jahr als Trainer beim TuS Kettig tätig. Die vergangenen Jahre waren ein Wechselbad der Gefühle und es gab Höhen und Tiefen. Inzwischen haben sich Theisen und seine Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A Koblenz stabilisiert und sind auf dem Weg, ein dauerhaftes Mitglied in der A-Klasse zu werden. Lediglich Verletzungen und Krankheit verhinderten ein noch besseres Abschneiden. Am Sonntag (14.30 Uhr) empfängt Kettig in der SG Waldesch/Rhens/Spay ein Spitzenteam der Liga.