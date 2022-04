An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Koblenz ist dem SV Weitersburg am 23. Spieltag ein großer Schritt Richtung Meisterschaft gelungen. Selbst drehten die Weitersburger ihr Auswärtsspiel bei der SG Augst nach 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg, und Verfolger SG Moseltal unterlag beim VfR Koblenz.