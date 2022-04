Kobern

SG Augst vor dem Spiel bei Untermosel Kobern: Sind die Köpfe frei?

Die SG Augst Eitelborn wartet in der Fußball-Kreisliga A Koblenz weiterhin auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Der soll am besten bereits am Sonntag, 14.30 Uhr, im Auswärtsspiel beim SV Untermosel Kobern folgen.