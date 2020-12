Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 14:56 Uhr

Eitelborn SG Augst: Noch Luft nach oben Zwei Spiele, zwei Niederlagen, 2:9 Tore: Den Saisonstart haben sich die Verantwortlichen des Koblenzer Fußball-A-Ligisten SG Augst Eitelborn ganz anders vorgestellt. „Wir haben gemerkt, dass das ein oder andere noch nicht sitzt. Da ist Luft nach oben“, sagt Jens Bermel, Torwart und Vorsitzender bei der SG.