SG Augst muss Spays 46-Tore-Sturm bremsen

Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg im Kreispokal gegen die SG Moseltal geht es für die SG Augst Eitelborn auch in der Fußball-Kreisliga A Koblenz mit einem Heimspiel weiter. Zu Gast beim Tabellenachten ist am Sonntag, 14.30 Uhr, die SG Spay/Waldesch/Rhens.

Diese liegt zwar zwei Ränge hinter den Westerwäldern, verfügt aber mit beachtlichen 46 Treffern in elf Spielen über die stärkste Offensive der Klasse (gleichauf mit Niederberg). „In meinen Augen ist die Mannschaft auf dieser Position zu niedrig angesetzt“, findet der Augst-Vorsitzende Jens Bermel. „Ich halte sie für stärker mit ihren vier Stürmern, die für bis zu 20 Tore gut sind.“ Diese geballte Offensivkraft gelte es in den Griff zu bekommen, während man sich selbst vor allem in Sachen Chancenverwertung steigern müsse. ros