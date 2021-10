Eitelborn

SG Augst gegen die Wundertüte Rot-Weiss II

Im Spiel bei der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz sieht sich die SG Augst Eitelborn am Sonntag (11 Uhr) grundsätzlich in der Favoritenrolle. „Von der Tabellenkonstellation her ist das ein Spiel, in dem wir drei Punkte holen müssen“, sagt Jens Bermel, Torwart und Vorsitzender der Westerwälder, die aktuell Achter sind in der Fußball-Kreisliga A Koblenz. „Aber wir müssen schauen, wen wir dabeihaben.