SG Augst Eitelborn entzaubert Anadolu Koblenz

Abgesagt wurde das Spiel des B-Liga-Schlusslichts SV Hillscheid beim FV Rübenach II. Grund ist ein positiver Coronatest in Reihen der Hillscheider. So war im Kreis Koblenz nur die SG Augst Eitelborn in der Kreisliga A im Einsatz.

Kreisliga A

SG Augst Eitelborn – SV Anadolu Spor Koblenz 1:0 (0:0). „Heute kann man das Spiel in drei Worten zusammenfassen: Mentalität schlägt Qualität“, war Jens Bermel, Torwart und Vorsitzender der SG Augst, begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft, in der aufgrund personeller Probleme gleich vier 18-Jährige von Beginn an spielen durften. „Von der Nummer 1 bis zur Nummer 15 hat jeder Vollgas gegeben. Auch die Topspieler der Gäste kamen überhaupt nicht zur Entfaltung.“ Für den entscheidenden Treffer der Westerwälder sorgte vor 100 Zuschauern Marcello Reinhardt in der 47. Minute. ros