Simmern

SG Augst Eitelborn empfängt FC Horchheim: Der erste Sieg?

Die SG Augst Eitelborn empfängt in der Fußball-Kreisliga A Koblenz am Mittwochabend, 19.30 Uhr, den FC Horcheim und möchte eine Serie beenden. Denn die Eitelborner sind in diesem Jahr noch ohne Pflichtspielsieg.