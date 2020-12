Koblenz

Aus privaten Gründen hat Fußballtrainer Christian Steen eine achtmonatige Pause eingelegt, ehe er vor Kurzem bei Rot-Weiß Koblenz II in der Kreisliga A Koblenz eingestiegen ist. Mit wechselndem Erfolg: Nach einem Sieg zum Auftakt gegen den SV Untermosel gab es im zweiten Spiel eine knappe Niederlage beim VfR Koblenz. Am Sonntag hätten die Vorstädter gegen den SC Vallendar spielen sollen, doch die Partie wurde vorsichtshalber abgesagt. Der Grund: In der ersten Mannschaft von Rot-Weiß wurde ein Spieler positiv auf Corona getestet.