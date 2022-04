Eitelborn

Rot-Weiss II kommt: SG Augst ist vor Torjäger Bach gewarnt

In der Rückrunde warten die Fußballer der SG Augst Eitelborn weiter auf ihren ersten Sieg in der Kreisliga A Koblenz. Ob es am Sonntag klappt, wenn es ab 14.30 Uhr im Augst-Stadion gegen die Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz geht? „Der Wille ist da“, versichert der im Tor spielende Vorsitzende Jens Bermel. „Aber bei Rot-Weiss ist es so, dass du nie weißt, was auf dich zukommt.