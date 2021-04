Peter Löcher: Ich stelle mich nochmals zur Wahl als Vorsitzender des Fußballkreises Koblenz – Michael Marx soll Peter Dursts Nachfolger werden

Die Entscheidung ist gefallen. Auch die zweite Saison der Fußballer im Fußballverband Rheinland wird nicht fortgesetzt. Der Abbruch bedeutet, dass alle Mannschaften in ihren Klassen bleiben und in der kommenden Saison so starten, wie sie in der abgebrochenen Saison an den Start gegangen waren. Allerdings noch nicht entschieden ist es, wie es mit dem Rheinland- und den Kreispokalen weitergeht. Die Rhein-Zeitung sprach mit Peter Löcher, dem Vorsitzenden des Fußballkreises Koblenz, über die anstehenden Maßnahmen und Probleme.