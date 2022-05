In der Fußball-Kreisliga A Koblenz hat es am 25. Spieltag in der Tabelle nur einen Wechsel gegeben: Der SV Untermosel rutschte durch den Sieg beim FC Metternich II auf den siebten Platz nach oben vor den FC Horchheim, der gegen Anadolu Koblenz verlor und nun Tabellenachter ist. Für den unangefochtenen Tabellenführer SV Weitersburg gab's im Übrigen die zweite Saisonniederlage, denn der VfR Koblenz setzte sich gegen Primus mit 4:3 durch.