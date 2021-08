Kurz vor dem Start in die Saison der Fußball-Kreisliga hat Timo Theisen beim A-Ligisten TuS Kettig seine Tätigkeit beendet, womit die Mannschaft ohne Trainer in die neue Spielzeit gehen musste. Da war es nicht verwunderlich, dass sie ihr Debüt auf eigenem Platz mit 1:4 verlor. Am Sonntag kommt nun der SC Bendorf-Sayn nach Kettig, der am ersten Spieltag spielfrei hatte. Die Rhein-Zeitung sprach mit dem Sportlichen Leiter Manfred Klöckner über die Kettiger Probleme.