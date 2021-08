Kröber: Haben uns Auftakt anders vorgestellt – Gegen SV Weitersburg müssen Punkte her

Mit zwei Niederlagen ist der SV Untermosel in die Saison der Fußball-Kreisliga A Koblenz gestartet. Die Mannschaft von Trainer Hansi Kröber unterlag beim Saisonauftakt bei Anadolu Koblenz 0:4 und verlor auch am Donnerstag 0:1 gegen die SG Moseltal. Das entscheidende Tor für die SG erzielte Max Modigell in der vierten Minute. Unsere Zeitung erwischte Trainer Kröber bei einem Kurzurlaub auf dem Flughafen in Faro. Wir sprachen mit dem Lehrer über die Gründe für den verpatzten Saisonauftakt und über das kommende Spiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SV Weitersburg.