Kobern

Seit drei Jahren ist das Trainergespann Hansi Kröber und Tobias Wirtz für das sportliche Geschehen beim SV Untermosel verantwortlich. Die beiden haben sich auf die Fahne geschrieben, die Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A Koblenz kontinuierlich zu entwickeln. Dies ist ihnen bis dato gelungen, und in dieser Spielzeit soll der nächste Schritt erfolgen. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastiert der SVU beim starken Aufsteiger TuS Niederberg.