Metternich

Eigentlich sollte das Pokalfinale des Fußballkreises Koblenz aus der Saison 2019/2020 am 19. August gespielt werden, doch ein Corona-Verdachtsfall verhinderte die Austragung – jetzt aber ist es so weit: Am Dienstag (19.30 Uhr) steigt das Kreispokal-Endspiel der vergangenen Spielzeit auf dem Metternicher Kunstrasen am Trifter Weg, wo die zweite Mannschaft des FC Germania Metternich und der VfR Koblenz aufeinandertreffen.