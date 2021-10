Urmitz

Kreispokal Koblenz: Moritz Brendler schießt die SG Augst in Runde drei

Moritz Brendler (links) ist in diesen Tagen nur schwer zu stoppen. Zuletzt traf er in der Kreisliga A Koblenz beim 4:1-Erfolg seiner SG Augst Eitelborn in Horchheim gleich dreimal, jetzt war er mit zwei Treffern erneut der Spieler des Tages für sein Team. In der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs des Fußballkreises Koblenz brachte der Mann mit der Nummer 22 die Westerwälder bei B-Ligist SG Rheindörfer in Urmitz auf Erfolgskurs. Brendler traf beim 2:1 (0:0) in der 50. und 67. Minute für die SG Augst, der Anschlusstreffer durch Johann Dewald kam zu spät (88.).