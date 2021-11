Die SG Moseltal hat beim 0:2 in Vallendar ihre erste Saisonniederlage in der Fußball-Kreisliga A Koblenz kassiert und verlor somit auch die Tabellenführung, die nun der SV Weitersburg nach dem 2:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den TuS Niederberg innehat. Derweil kommt auch der SV Anadolu Koblenz immer besser in Schwung, siegte 5:1 gegen den SC Bendorf-Sayn und ist jetzt Dritter; während die Bendorfer weiterhin mit null Punkten am Tabellenende bleiben.