Mit der SG Moseltal liegt Trainer Volker Schambach an der Tabellenspitze der A-Klasse Koblenz. Trainer und Mannschaft sind auf einem guten Weg in Richtung Fußball-Bezirksliga. Das erklärte Saisonziel war ein einstelliger Tabellenplatz. Am Sonntag (14.30 Uhr) wartet der SC Vallendar auf den Primus.