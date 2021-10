Am zehnten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Koblenz gelang der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz ein deutlicher Sieg. Der SV Anadolu Spor Koblenz arbeitete sich durch einen 2:0-Erfolg auf den vierten Tabellenrang vor, während der TuS Kettig trotz einem Remis um zwei Plätze in der Tabelle abrutschte. Keine Überraschungen gab es an der Tabellenspitze und am Tabellenende.