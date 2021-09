Der SV Weitersburg und die SG Moseltal haben auch nach dem sechsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Koblenz die maximal mögliche Punktausbeute; beide Klubs fuhren am Wochenende den fünften Sieg im fünften Spiel ein. Weil der TuS Niederberg jedoch ein Spiel mehr gespielt hat, führt Niederberg die Tabelle an. Derweil zeigte der SC Bendorf-Sayn gar keine schlechte Leistung gegen den VfR Koblenz, dennoch bleibt die Mannschaft nach dem 1:4 mit null Punkten am Tabellenende stecken.