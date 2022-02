An diesem Wochenende startet die Fußball-Kreisliga A Koblenz nach einer knapp zweimonatigen Winterpause in die Rückrunde. Während die meisten Mannschaften besonders im Tabellenmittelfeld noch sehr eng beieinanderliegen, sind der SV Weitersburg und die SG Moseltal an der Tabellenspitze den Verfolgern vorerst entwischt, wodurch sich ein Zweikampf um die Meisterschaft anbahnt.