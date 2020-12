Ilias Atzamidis: Der Otto Rehhagel des VfR

Koblenz

In puncto Trainertätigkeit herrschen beim VfR Koblenz Rehhagelsche Verhältnisse. Ilias Atzamidis betreut die erste Mannschaft seit zwölf Jahren und ist auch diese Saison wieder Trainer des Klubs in der Fußball-Kreisliga A Koblenz. Nach dem unerwartet schwachen Abschneiden in der vergangenen Saison will der VfR diesmal zumindest besser abschneiden – Aufstieg war damals das Ziel gewesen, beim Saisonabbruch aufgrund Corona stand der VfR abgeschlagen auf dem siebten Platz. In den ersten beiden Saisonspielen gab es bisher einen wechselhaften Start: Zum Auftakt verloren die Karthäuser in Waldesch, eine Woche später konnten sie dafür auf eigenem Gelände gegen die Reserve von Rot-Weiß Koblenz gewinnen. Am Sonntag erwartet der VfR nun den TuS Kettig auf dem Karthäuser Kunstrasenplatz.