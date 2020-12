Hillscheid erlebt ein 0:9-Debakel – Auch SG Augst verliert erneut

Die SG Augst Eitelborn (links Robin Schüller, rechts Luca Haas) leistete nach Kräften Gegenwehr, am Ende konnte sie die 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den SV Niederwerth aber nicht verhindern. Somit steht die Mannschaft des Trainerduos Markus Teschner/Anthony Paucken nach vier Spieltagen noch ohne Punkt am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A Koblenz. Die Niederwerther gingen in der 25. Minute in Führung und legten nach knapp einer Stunde nach (58.), ehe der eingewechselte Henry Görg für die Westerwälder verkürzte (75.). Als die Gastgeber alles riskierten, um vielleicht doch noch einen Punkt im heimischen Augst-Stadion zu behalten, machte Yannick Bach mit dem 1:3 alles klar (89.).

Foto: René Weiss