Fußballfans aus der Region Koblenz freuen sich über viele spannende Kreispokalspiele in der dritten Runde

Fußball vor Zuschauern, das ist jetzt auch wieder im Fußballkreis Koblenz möglich. Am Wochenende ist der Pokalwettbewerb der vergangenen Saison mit der dritten Runde fortgesetzt worden. Dabei gab es sowohl auf dem Kunstrasenplatz am Trifter Weg in Metternich im Spiel des FC Metternich II gegen den SV Untermosel, auf dem Kunstrasenplatz in Urmitz zwischen der SG Rheindörfer und dem VfR Koblenz als auch auf etlichen anderen Plätzen zahlreiche Fußballinteressierte, die sich freuten, ihren Sport endlich wieder live zu erleben.