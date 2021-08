Auf dem Kunstrasenplatz in Niederberg hat sich ein Torfestival abgespielt: Der gastgebende TuS setzte sich gegen die SG Spay/Rhens/Waldesch mit 8:5 durch. Auch auf den anderen Sportplätzen fielen am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Koblenz viele Tore, insgesamt 36 in sechs Spielen. Vorn in der Tabelle stehen mit jeweils zwei Siegen Niederberg und der SV Weitersburg, auf den ersten Saisonpunkt warten in SC Vallendar, SG Augst, SC Bendorf-Sayn und SV Untermosel noch vier Klubs.