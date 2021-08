In der Fußball-Kreisliga A Koblenz bleiben der SV Weitersburg und der TuS Niederberg mit jeweils drei Siegen aus drei Spielen vorn. Schwere Zeiten brechen wohl für den SC Bendorf-Sayn an, die Mannschaft von Trainer Mathias Linn verlor in Spay mit 2:10. Somit müssen die Bendorfer genauso wie der SV Untermosel und die SG Augst weiter auf die ersten Punkte dieser Saison warten.